Genova, domenica 22 settembre Sportcity Day: attività gratuite nei municipi

Un’intera giornata all’insegna dello sport per tutti, con circa 250 attività ludico-motorie per ogni età e condizione fisica offerte dalle associazioni e società sportive genovesi, con l’obiettivo comune di diffondere uno stile di vita più attivo, promuovere il benessere psicofisico e valorizzare gli spazi urbani all’aperto quali parchi, piazze e strade.

Domenica 22 settembre torna anche a Genova l’appuntamento con SportCity Day, l’evento nazionale promosso da Health City Institute, C14+ e Fondazione SportCity, in collaborazione con la Rappresentanza per l'Italia della Commissione Europea, che tra pochi giorni andrà in scena in circa 160 città italiane.

Giunto quest’anno alla quarta edizione, SportCity Day intende promuovere lo sport a 360 gradi, i benefici dell’attività fisica per stare in salute e la cura dell’ambiente in cui viviamo. Il tutto senza sottovalutare i vantaggi che riqualificazione e rigenerazione urbana infondono alla salute collettiva intesa come fattore di crescita, coesione e benessere.

Tra pochi giorni Genova si trasformerà ancora una volta in una palestra a cielo aperto, grazie all’impegno delle associazioni e società sportive del territorio che, con la preziosa collaborazione dei nove municipi comunali e il fondamentale supporto di istruttori e insegnanti qualificati, consentiranno a cittadini e turisti, normodotati e con disabilità, di provare circa 90 discipline differenti.

Non solo sport di grande diffusione quali calcio, pallavolo, tennis, basket, vela. Il punto di forza di SportCity Day, nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, è il dare spazio a un ampio ventaglio di attività ludico-motorie, dal mare alla montagna, che vanno dalle arti marziali alla danza, passando per ginnastica, equitazione, escursionismo e pattinaggio, ma anche scacchi, orientamento subacqueo e roller freestyle.

Sport per tutti i gusti e tutte le età, dove non mancano discipline capaci di destare nei non addetti ai lavori curiosità fin dal nome come grappling (un ibrido tra lotta e arti marziali), modellismo dinamico (costruzione e pilotaggio di veicoli in miniatura), sambo (un tipo di arte marziale), scherma storica (un altro tipo di arte marziale dove si combatte con armi storiche), stand-up paddle (una variante del surf) e baskin (basket inclusivo).

«Anche quest’anno la nostra città aderisce con grande entusiasmo allo SportCity Day, un progetto al quale, come città, abbiamo aderito sin da subito – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Genova – Saranno tantissime le attività sportive, per tutte le età ed abilità, che questa domenica animeranno Genova. Un successo che è il risultato di un grande lavoro di squadra tra Comune, municipi ed associazioni sportive del territorio. Con lo SportCity Day, ancora una volta, si pone l’accento sul valore sociale ed aggregativo dello sport in piena sintonia con il nostro progetto come Capitale Europea dello Sport – continua l’Assessore comunale – Lo SportCity Day aprirà di fatto la Settimana Europa dello Sport che abbiamo avuto l’onore di lanciare proprio dalla nostra città. Ringrazio il presidente di Fondazione SportCity per la grande collaborazione e fiducia che ha portato ad annoverare Genova tra le best practice dello scorso SportCity Meeting».

«Siamo particolarmente felici della collaborazione costante con Genova che, non a caso, è stata annoverata tra le buone pratiche presentate all’ultimo SportCity Meeting di Pietrasanta – dichiara il presidente di Fondazione SportCity Fabio Pagliara – Fin dal primo momento il Comune di Genova ha creduto in SportCity Day e lo ha fatto ottenendo risultati numerici straordinari, avendo capito alla perfezione lo scopo di questo evento divulgativo: diffondere la cultura del movimento nelle città per combattere sedentarietà ed eccessivo uso dei device. Una cultura che Genova ha saputo portare nei suoi quartieri, e lo farà anche quest’anno dando vita ad una giornata di festa per tutta la città. Rinnovando al Comune di Genova la nostra disponibilità per collaborare anche in futuro – aggiunge Pagliara – lo ringraziamo per quanto fatto in questi anni anche per lo sport destrutturato: vogliamo continuare a lavorare insieme per la sportivizzazione delle città, dimostrando che l’articolo 33 della Costituzione è un punto di partenza e non un punto di arrivo».

SPORTCITY DAY 2024

Dopo il successo dell'edizione 2023, che ha coinvolto oltre 500.000 persone in 140 città italiane, l'edizione 2024 di SportCity Day punta a crescere ulteriormente, diventando ancora più inclusiva e a misura di persona.

Quest’anno l’evento ha ottenuto l’adesione record di 160 città che lanceranno insieme “La Repubblica del Movimento”, un’idea che si concretizzerà grazie alla presenza attiva di oltre 500.000 persone in tutta Italia, pronte a testimoniare quanto sia possibile alimentare il benessere psicofisico dei cittadini semplicemente offrendo spazi urbani dove praticare attività fisica, per iniziare a trasformarli in autentici “Hub della Salute”.

Si stimano oltre 90 le attività proposte in tutte le regioni, con più di 700 realtà associative coinvolte e oltre 1500 operatori del movimento qualificati che faranno vivere ai cittadini di ogni età e condizione fisica una giornata all’insegna del benessere.

Tra le novità di quest’anno si registra la partnership con la European Mobility Week, la Settimana Europea della mobilità sostenibile. Domenica 22 settembre SportCity Day si svolgerà in concomitanza con il “Park(ing) Day” che a Genova, in piazza Paolo Da Novi, vedrà un gruppo di associazioni organizzare una serie di attività convertendo temporaneamente parcheggi in spazi di socialità.

Patrocinato da CONI e Sport e Salute, e inserito nel calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, SportCity Day si conferma come un evento di portata nazionale, dedicato interamente alla promozione della pratica sportiva come fondamentale fonte di salute e benessere per tutti i cittadini.