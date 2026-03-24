Genova, disagi e modifiche per il potenziamento della rete idrica in via Gramsci

Al via una nuova fase di interventi per il potenziamento della rete idrica cittadina nel cuore del Municipio I Centro Est. A partire dalle ore 21 di mercoledì 25 marzo, via Antonio Gramsci sarà interessata da un cantiere di IRETI S.p.A. volto alla posa di nuove tubazioni.

L'intervento, che si protrarrà fino al prossimo 15 aprile, comporterà alcune modifiche temporanee alla circolazione per garantire la sicurezza degli operai e degli automobilisti. In particolare, i lavori interesseranno la carreggiata lato mare (direzione Ponente-Levante), nel tratto compreso tra l’altezza della pila n. 88 della Strada Aldo Moro (Sopraelevata) e l’intersezione con via delle Fontane.

“Siamo pienamente consapevoli dei disagi che un cantiere in un'arteria così vitale come via Gramsci può causare alla cittadinanza e al flusso veicolare- dichiara l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti - Tuttavia, si tratta di opere infrastrutturali non rimandabili per l'efficienza dei nostri sottoservizi. L’Amministrazione ha lavorato in stretta sinergia con i tecnici e la Polizia Locale per pianificare ogni dettaglio e chiedere ed ottenere modalità di esecuzione dei lavori che limitassero al massimo l'impatto sul traffico, nonché per ridurre al minimo le criticità per i residenti e i pendolari, garantendo al contempo la sicurezza degli utenti, dei lavoratori e delle lavoratrici”.

Per tutta la durata del cantiere, saranno in vigore i seguenti provvedimenti: riduzione del calibro della carreggiata, l'occupazione del suolo riguarderà la corsia di sorpasso (cosiddetta corsia "veloce" di monte); limite di velocità a 30 km/h.

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