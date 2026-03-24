Emergenza degrado a Sampierdarena: fusto abbandonato da anni vicino al nuovo parco lineare
di Anna Li Vigni
Secondo le testimonianze degli abitanti, il barile presenta segni di corrosione e possibili perdite di liquido
Nel quartiere di Sampierdarena, un misterioso fusto abbandonato da circa due anni continua a destare preoccupazione tra i residenti. L’oggetto, comparso già nel 2024 e progressivamente spostatosi nella zona, oggi si trova vicino al nuovo parco lineare in fase di completamento.
Secondo le testimonianze degli abitanti, il barile in metallo presenta segni di corrosione e possibili perdite di liquido, la cui natura resta sconosciuta. Nonostante diverse segnalazioni alle autorità locali, la situazione non è ancora stata risolta.
Il caso solleva timori sia per la sicurezza, data la possibile presenza di sostanze tossiche o infiammabili sia per il decoro urbano, soprattutto in vista dell’imminente apertura del parco, atteso da anni dalla comunità.
I residenti chiedono un intervento rapido per rimuovere il fusto e garantire condizioni di sicurezza e pulizia in un’area destinata a diventare un nuovo punto di aggregazione per il quartiere.
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