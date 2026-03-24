Condanna definitiva a 21 anni per l'uomo che uccise scoccando una freccia

Uccise Javier Miranda Romero, 41 anni, cittadino peruviano, colpendolo con una freccia scoccata dal proprio arco in Vico Mele, nei vicoli del centro storico di Genova, definitiva la condanna a 21 anni per Evaristo Scalco, il maestro d'ascia di Cittiglio La Corte di Cassazione ha infatti valutato inammissibile il ricorso presentato dagli avvocati Jacopo Pensa e Federico Papa, la condanna in Appello a 21 anni è quindi diventata definitiva.

In primo grado Scalco era stato condannato a 23 anni con l'esclusione dell'aggravante dell'odio razziale.

L'accusa aveva chiesto la condanna all'ergastolo.

Secondo quanto ricostruito la vittima, nella notte tra primo e il 2 novembre del 2022, stava festeggiando la nascita di un figlio con un amico. Con Scalco sarebbe scoppiato un diverbio, il maestro d'ascia sarebbe stato infastidito dal vociare dei due. Secondo la difesa, il cittigliese non voleva uccidere ma solo allontanare Romero.