Genova, deviazioni serali e notturne per i bus a causa della chiusura di via Buranello
di R.S.
Le modifiche saranno attive ogni notte per tutta la durata della chiusura di via Buranello
Da lunedì 4 maggio e fino a nuova comunicazione, nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 5.00 del giorno successivo, il servizio di trasporto pubblico a Genova subirà alcune modifiche ai percorsi a causa dell’interdizione al traffico di via Buranello.
Le variazioni riguardano le linee 1, 7, 9, N1 e N2 e interessano esclusivamente la direzione verso ponente, mentre i collegamenti in direzione levante restano invariati. In particolare, le linee 1 e N2, una volta giunte in via Milano, proseguiranno deviando su via Cantore, piazza Montano, rotatoria Veneto e via Avio, per poi riprendere il regolare percorso. Anche le linee 7, 9 e N1, sempre in direzione ponente, da via Milano si sposteranno su via Cantore, piazza Montano e via Reti, rientrando successivamente sull’itinerario abituale.
Le modifiche saranno attive ogni notte per tutta la durata della chiusura di via Buranello.
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