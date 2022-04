Genova, Dello Strologo: "La gente vuole un confronto fra me e Bucci"

di Redazione

Il candidato del Centrosinistra ha trascorso la mattinata al mercato di Piazza Palermo. "Io sono pronto. E' il momento,. Spero che ci sia l'opportunità il prima possibile"

Ariel Dello Strologo dopo una mattina in giro per Genova ha fatto il punto di quanto ha visto. “Sono stato tutta la mattina al Mercato di piazza Palermo e piazza Scio, ho parlato con chi girava tra i banchi, clienti e commercianti. C’è voglia di cambiamento, in particolare i commercianti sono molto insoddisfatti, soprattutto preoccupati dalla situazione che si è venuta a creare con la continua apertura dei supermercati. In più in questa zona c’è un problema legato ai trasporti pubblici, sono state tagliate linee di autobus che prima collegavano il quartiere con la Valbisagno. Sono tutti contenti di sapere che ci sia un’alternativa all’attuale amministrazione.”

“La gente si chiede quando ci sara l’opportunità di vedere un incontro tra i due candidati sindaci. Io sono pronto. È il momento. Spero che ci sia l’opportunità il prima possibile anche perché adesso i temi della campagna elettorale sono tutti sul tavolo.”