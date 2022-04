Amministrative, +Europeisti presenta la squadra dei suoi 13 candidati a sostegno di Dello Strologo

di Marco Innocenti

Saranno 13 i candidati espressione della lista +Europeisti che, a Genova, sosterranno Ariel Dello Strologo, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative in programma il prossimo 12 giugno. Lo annuncia lo stesso comitato elettorale in una nota: "Fermo restando la non adesione di +Europa alla coalizione con il M5S, il Comitato elettorale dei +europeisti genovesi (soggetto distinto dal partito nazionale +Europa) sostiene Ariel Dello Strologo esprimendo 13 propri candidati, dal comune ai nove municipi. Il Comitato elettorale dei +europeisti genovesi, promosso da Mauro Gradi, unico membro ligure della Direzione Nazionale di +Europa, è presiduto da Mario Iavicoli".

Ecco i nomi dei 13 candidati, tutti iscritti a +Europa: in Comune correranno la dottoressa e fisioterapista Giovanna Basile e Alessio Bonomi, titolare di più agenzie assicurative e referente regionale degli agenti assicurativi Allianz.

Nei 9 municipi cittadini invece correranno:

I) Centro est: Anna Glays Allegretti (dirigente medico Ospedale Galliera)

II) Centro ovest: Monica Villamar

III) Bassa Val Bisagno: Carlo Ferrero

IV) Media Val Bisagno: Mattia Trocino

V) Val Polcevera: Calogero (Lillo) Altovino

VI) Medio Ponente: Davide Scarlini e Laura Mancioppi

VII) Ponente: Vincenzo D'Oro

VIII) Medio Levante: Joseph Gava e Alessandra Mottica

IX) Levante: Federico Giorgi