Genova, Dello Strologo annuncia: "Il programma la prossima settimana"

di Tiziana Cairati

Per lo spostamento dei depositi chimici, il candidato sindaco sposa la linea del deputato del PD Romano: "Porto Petroli è un posto su cui si può lavorare"

Il programma, arricchito dal confronto con i cittadini, "è in fase di definizione e sarà presentato la prossima settimana", svela il candidato sindaco Ariel Dello Strologo in visita al mercato di Piazza Parenzo, una delle tappe della campagna elettorale.

Dello Strologo, in vista delle elezioni, ha iniziato il giro per la Media Val Bisagno alle 9 di questa mattina iniziando dall'Istituto Italiano di Saldatura. "La campagna sta procedendo bene, per la seconda volta sono in Val Bisagno e ovunque trovo i concetti che sono alla base del nostro programma che offriremo alla città la prossima settimana. Nelle realtà collinari che abbiamo visitato abbiamo notato una carenza di trasporto pubblico urbano, ci sono poche linee e pochi passaggi degli autobus, soprattutto un'assenza totale nelle ore serali e notturne".

Per quanto riguarda lo spostamento dei depositi chimici, il candidato sindaco sposa la linea del deputato del PD Andrea Romano: "Ho ascoltato il suoi intervento, ha concentrato l'attenzione su uno dei luoghi di possibile destinazione dei depositi diverso da Ponte Somalia (Porto Petroli ndr) e devo dire che è uno dei posti su cui stavo lavorando e che avrei proposto nel momento in cui avessi esaurito gli approfondimenti perchè il mio approccio è serio e non di propaganda elettoreale. Porto Petroli è sicuramente un posto su cui si può lavorare, ma con una logica generale di riconfigurazione".

Infine, sullo Skymetro Dello Strologo afferma: "Al momento è un'idea progettuale, non c'è qualcosa di serio. Ci sono ipotesi molto invasive di cui leggo sui giornali. Agli abitanti della Val Bisagno si deve offrire delle soluzioni per raggiungere in tempi rapidi il centro di Genova".