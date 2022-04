Genova, Dello Strologo a Nervi: “L’esperimento della ztl è negativo”

di Tiziana Cairati

"E' creata una soluzione a metà, non si è avuto il coraggio di pedonalizzare davvero, cosa che avrebbe permesso alla gente di passeggiare senza problemi", sottolinea il candidato sindaco

"Ho trovato persone consapevoli che hanno detto chiaramente di aver accolto con favore la proposta (della viabilità), ma che oggi, dopo 5 mesi di esperimento, l'esito è negativo", parola del candidato sindaco Ariel Dello Strologo, oggi a Nervi per il mercatino bio di piazza Duca degli Abruzzi nonché per incontrare cittadini e commercianti del posto alcuni arrabbiati per le modifiche alla viabilità fatte nei mesi scorsi.

"E' stata creata una soluzione a metà - continua Dello Strologo - ovvero non si è avuto il coraggio di pedonalizzare davvero, cosa che avrebbe permesso alla gente di passeggiare senza problemi".

Tant'è che di fatto non esiste pedonalizzazione. Questo, sottolinea il candidato sindaco "perchè passano continuamente macchine e camion. Il tutto con maggior pericolosità, perchè le persone si abituano a camminare e invece trovano a passare i veicoli che passano. Poi c'è un problema grosso per i commercianti legato al fatturato perchè la gente non viene più a Nervi perché si fanno grandi code o non trova parcheggio. E questo è un problema che si riverbera anche sui paesi confinanti".