Genova, danza: "Youth America Grand Prix" torna ai Parchi di Nervi

"The Youth America Grand Prix" torna ai Parchi di Nervi per la quarta edizione consecutiva, un evento unico, che coniuga l'alta formazione e le performance artistiche dal vivo. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, questa circostanza rappresenta un'opportunità di visibilità e prestigio internazionale per tutti coloro che ne sono coinvolti. Il Gala vedrà solisti e primi ballerini delle principali compagnie di balletto del mondo esibirsi accanto ai giovani talenti scelti su scala globale. Ogni anno, nuove promesse vengono selezionate in oltre 30 paesi dei vari continenti, con a disposizione oltre 100.000 masterclass e tantissime borse di studio, per offrire a tutti la possibilità di partecipare e tuffarsi in un mare di nuove chance con questo significativo trampolino di lancio. L'obiettivo principale è quello di accompagnare e promuovere lo sviluppo di giovani ballerini di età compresa tra 9 e 19 anni, di tutti i contesti sociali, etnici e geografici.

Questa settimana, Genova si è vestita a festa: la città ha visto la presenza di oltre 330 persone, tra ragazzi ed addetti ai lavori, proveniente da tutto il mondo, accompagnati dalle proprie famiglie, che hanno vissuto il capoluogo ligure in tutte le sue sfaccettature. Sette giorni ricchi di opportunità, ed un'esperienza che culminerà domenica sera, con uno spettacolo che, dalle 21.15, metterà in scena tutto ciò che è stato realizzato, da insegnanti e ragazzi, durante l'intensa settimana trascorsa nelle aule-studio del Teatro Carlo Felice, tra emozioni, entusiasmo, sacrificio e passione. Ché non si sono alternati solo duri allenamenti, tanta fatica e molta concentrazione, il tutto è stato condito principalmente da divertimento, socialità e coinvolgimento per gli allievi che hanno vissuto questa parentesi che per loro sarà un'importante crescita non solo professionale ma soprattutto personale.

Va evidenziato, inoltre, che lo Youth America Grand Prix è il più grande concorso e network internazionale dedicato al balletto, in collaborazione con le migliori accademie e compagnie come l'École de danse de l'Opéra de Paris, il Teatro Mariinsky Ballet, la John Cranko School dello Stuttgart Ballet, l'American Ballet Theatre e il San Francisco Ballet.