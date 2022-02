Genova, dai Rotary Club 50 progetti al servizio della città

di Redazione

Cultura, musico-terapia, sanità, beneficenza, formazione e lavoro: con l'attuazione di queste iniziative si potrebbe avere una ricaduta di 250mila euro

Dalla cultura, con quattro serate con letture dedicate al tema "Shakespeare e l'Allegoria del Mare", a sostegno degli operatori teatrali in un momento problematico per la categoria, a una serie di conferenze-concerto per sensibilizzare la cittadinanza sul problema del disagio giovanile, e per portare la musica, come terapia, in case di riposo, istituti sanitari, comunità alloggio. E poi l'arredamento di una nuova ala della "Casa dell'Angelo - Opera Don Guanella" per accogliere e monitorare giovani ospiti costretti ad isolamento preventivo o forme lievi di SARS-CoV-2, l'acquisto di una "Unità Mobile Rotariana", che permetterà ai Club genovesi la realizzazione di campagne di informazione e screening sanitario, la collaborazione con l'Università di Genova per l'inserimento di giovani laureati/laureandi in facoltà del 'Centro del Mare' nel mondo del lavoro, creando una connessione tra Università e Aziende.

Sono alcuni degli oltre cinquanta progetti di servizio che i Rotary genovesi hanno messo in campo in quest'anno sociale, con una ricaduta sul territorio di circa 250 mila euro. Si tratta di interventi volti a fronteggiare nuove emergenze nel sociale e contribuire a sostenere iniziative nei settori della salute, dell'istruzione e della crescita della Comunità.

"Il denominatore comune che lega fra loro i singoli interventi è, non soltanto fare del bene - ha spiegato Silvia Scarrone, Governatore del Distretto 2032 che comprende la Liguria e tre province del Piemonte - ma anche affrontare situazioni di disagio perché dalla loro risoluzione ne derivi, in modo permanente, un beneficio per la Comunità tutta. Servire Per cambiare vite è il motto di quest'anno rotariano ed i Club genovesi, insieme tutto il Distretto 2032, hanno dato un esempio di grande servizio".

Un rapporto ormai consolidato di vicinanza e supporto alla città. "Con più di cinquanta progetti - ha ricordato il sindaco di Genova, Marco Bucci - l'associazione ha dimostrato ancora una volta il proprio impegno nel sociale, anche in un periodo difficile come quello della pandemia. Iniziative che hanno fornito un aiuto concreto in settori fondamentali come la sanità, l'istruzione e la cultura. La stretta collaborazione tra il Rotary e le Istituzioni si è rivelata importantissima per aiutare i cittadini di fronte alle nuove emergenze acuite dalla situazione pandemica".