Genova, da lunedì 13 torna il Carnevale della Tradizione. L'assessore comunale Bordilli: "Vogliamo far vivere l'esperienza a genovesi e turisti"

Genova si veste di colori e di allegria per il Carnevale, una festa sentita con origini antichissime: a Genova i festeggiamenti per il carnevale prendono piede tra il XVI e il XVII sec. su iniziativa dell’Accademia degli Addormentati e dei Magnifici della Repubblica. Nel periodo barocco non si perdeva infatti occasione per animare la città con trionfi, mascherate, giostre, tornei, sfilate e fuochi di gioia.

Quest’anno il Comune di Genova intende riproporre alcuni tra i più interessanti aspetti del carnevale tradizionale genovese: dalle maschere tradizionali tipiche della nostra città, alla riscoperta delle veglie notturne nei saloni dei palazzi nobiliari, con danze, commedie e opere, fino a coinvolgere la città nei festeggiamenti in Strada Nuova.

"In tema di tradizioni – spiega l’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli – dopo tanti anni abbiamo voluto iniziare il 2023 con la ripresa dell’evento che da febbraio ci conduce all’inizio della quaresima, ovvero il Carnevale. Ci sono tante maschere e tante storie nella tradizione carnevalesca di Genova e abbiamo lavorato col duplice obiettivo di farlo scoprire per la prima volta alle giovani generazioni e, al contempo, per far vivere questa esperienza che da secoli ha animato la città ai genovesi e ai non genovesi".

"Una grande festa pensata per adulti e bambini, si svilupperà attraverso diverse location cittadine – commenta la consigliera delegata ai Grandi eventi Federica Cavalleri – Il fulcro degli eventi sarà Palazzo Tursi che ospiterà Capitan Spaventa, una delle maschere teatrali genovesi più famose, ma anche altri palazzi nobiliari della splendida Strada Nuova apriranno le porte allo spirito del Carnevale".

Da lunedì 13 febbraio a venerdì 24 febbraio a maschere della tradizione dei gruppi Le Gratie d'Amore, Gruppo Folcloristico Amixi de Boggiasco, Gruppo Folcloristico Città di Genova, Gruppo Storico Sestrese, Gruppo Storico Sextum intratterranno con giochi, canti e balli popolari i bambini delle scuole elementari, che avranno così modo di conoscere le maschere popolari liguri: O Marcheise, A Marcheisa, Pacciugo, O Paisan, Pacciuga, A Paisann-a, O Villan, O Scio Reginn-a, Capitan Spaventa.