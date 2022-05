Genova, D'Angelo correrà per Tursi al posto di Terrile. "Tutto all'improvviso, ma darò tutto me stesso"

Una decisione maturata all'improvviso, che per certi versi mette in discussione tanto di quanto preventivato per me e per chi con me in questi mesi ha camminato senza mai risparmiarsi. Un impegno nuovo che arriva dopo un anno vissuto alla guida del Partito Democratico di Genova cercando di riportare al centro l’idea di una Genova più giusta, solidale ed europea.