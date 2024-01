Genova: crolla capannone industriale abbandonato in Val Polcevera, in azione i cani cercapersone

Paura in Val Polcevera per il crollo di parte di un capannone industriale abbandonato in Lungotorrente Secca, intorno alle ore 16. Sul posto, al confine tra il comune di Genova e la frazione di Manesseno di Sant'Olcese sono immediatamente sopraggiunte alcune squadre di vigili del fuoco e il 118.

Al momento non risulta che ci siano persone travolte dal crollo, ma è stata allertata un'unità di cani molecolari, i bloodhound dal fiuto finissimo addestrati per la ricerca di persone in scenari di devastazione che erano già stati utilizzati dopo il crollo del Morandi. Non c'è ancora la certezza che non ci fosse nessuno all'interno del capannone al momento del crollo.

(in aggiornamento)

