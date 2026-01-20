Genova, crisi AMT: cittadini tra corse saltate e disservizi quotidiani

Questa mattina, durante la trasmissione Liguria Live, è tornata sotto i riflettori la grave crisi finanziaria dell’AMT, l’azienda municipale di trasporto pubblico di Genova. Problemi strutturali e cantieri in corso stanno provocando crescenti disagi per cittadini, studenti e lavoratori, costretti a fare i conti con corse saltate e collegamenti poco affidabili.

L’inviata Anna Li Vigni ha raccolto le testimonianze dei genovesi in via Cantore, dove molti denunciano difficoltà soprattutto nelle ore di punta e una rete incapace di garantire la regolarità dei servizi. La situazione è resa ancora più critica dai cantieri dell’operazione Assi di Forza, progetto volto a potenziare la rete cittadina, che causano deviazioni e problemi logistici in strade centrali come via Cantore e via XX Settembre, in particolare durante eventi come la corsa ciclistica del Giro dell’Appennino.

Un simbolo della crisi AMT è l’“ascensore fantasma” di via Cantore: progettato per sostituire un vecchio impianto storico, ha funzionato solo per pochi giorni dopo l’inaugurazione e da allora è rimasto inutilizzato. Nonostante la sua configurazione ingegneristica innovativa, l’impianto è diventato il simbolo di tutto ciò che non funziona nell’azienda. I residenti hanno espresso sconcerto e chiedono servizi più affidabili, soprattutto in un’area strategica vicino al polo ospedaliero di Sampierdarena.

In attesa di interventi concreti, i cittadini continuano a raccontare le difficoltà quotidiane, sperando che Genova possa tornare a contare su un trasporto pubblico efficiente e stabile.

