Genova: corteo per Gaza nel quadro dello sciopero generale proclamato da Cgil

Si terrà domani anche a Genova uno sciopero generale indetto dalla Cgil e dai sindacati di base per protestare contro l’aggressione subita dalla Global Sumud Flotilla, una missione umanitaria diretta verso Gaza. Un corteo partirà alle 8 dal Terminal Traghetti e si snoderà nel centro cittadino.

Secondo la Cgil, quanto accaduto costituisce "un fatto di gravità estrema". Le navi della flottiglia, che trasportavano anche cittadini italiani, sono state aggredite in acque internazionali: un attacco che il sindacato definisce "un colpo inferto all’ordine costituzionale", poiché ostacola un’azione umanitaria di solidarietà verso la popolazione palestinese, sottoposta – secondo la nota – a una "vera e propria operazione di genocidio" da parte del governo israeliano.

Il sindacato denuncia inoltre l’assenza di tutela da parte del governo italiano, che avrebbe abbandonato lavoratori e volontari italiani presenti a bordo delle imbarcazioni: “Non è solo un crimine contro persone inermi – sostiene la Cgil – ma anche una grave violazione dei nostri principi costituzionali”.

Durante la giornata di mobilitazione, saranno comunque garantiti i servizi essenziali, come previsto dalla normativa vigente nei diversi settori.

