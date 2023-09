Genova, Corso Marconi chiusa e traffico in tilt. L'assessore Campora: "Non volevamo togliere parcheggi ai residenti, ma oggi netto miglioramento"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"In questo momento l'area del Waterfront e' sottoposta a cantieri importanti, non avevamo aree disponibili ed e' stato necessario trovarne altre adiacenti. Non si e' voluto togliere troppi parcheggi ai residenti, si era ipotizzato di ridurre quelli di via Casaregis ma si è pensato che avrebbe danneggiato troppo il quartiere della Foce." - così a Telenord l'assessore del comune di Genova alla Mobilità Integrata e ai Trasporti Matteo Campora, che ritorna sul tema del traffico e dei problemi di viabilità che si sono creati nella giornata di ieri: fra le cause della paralisi del traffico infatti c'è stata anche la chiusura di Corso Marconi, in zona Foce, in occasione dell'inaugurazione del Salone Nautico.





"Storicamente nei giorni dell'inaugurazione del Salone Nautico, il traffico e' sempre stato presente, è successo in passato anche con la chiusura di Corso Italia: con l'arrivo di migliaia di persone e delle autorità, giocoforza si vengono a creare delle code. Senza contare che ieri era anche giornata di allerta meteo. Oggi la situazione è sicuramente migliorata, le pattuglie con l'aiuto della polizia locale sono intervenute per fluidificare il traffico. Il Salone Nautico porta persone ed espositori, e di per sè genera traffico. Con l'inaugurazione del waterfront la situazione sarà più sotto controllo. Ma oggi gli spazi sono limitati"





"La conformazione della viabilità è tema su cui tutti gli uffici si stanno concentrando, così come sullo studio dei flussi. Da gennaio sono già state montate in città delle telecamere per mappare il numero di macchine che transitano in città. Con i dati riusciremo a comprendere quali soluzione adottare. Se la chiusura di Corso Marconi puo' essere un test per quando ci saranno i cantieri del Tunnel Subportuale? Non direi, in quella che sarà la nuova viabilità ci sarà un passaggio anche in quelle zone.





"Suggeriamo di avere pazienza per qualche giorno e di utilizzare maggiormente il servizio di trasporto pubblico, invitiamo tutti a prendere l'autobus piuttosto che la macchina. Ci potranno anche oggi essere momenti di congestione ma la situazione è nettamente in miglioramento rispetto a ieri". - conclude l'assessore Campora.