Genova, confronto aperto sul Codice Rosso: forze dell’ordine, istituzioni e società civile uniti contro la violenza di genere

Si terrà lunedì mattina, 6 ottobre, al Circolo Cap di San Pier d’Arena (via Albertazzi), il dibattito pubblico promosso dal SIAP – Sindacato Italiano Appartenenti Polizia – dal titolo “Codice Rosso e strumenti di tutela delle vittime: efficacia, supporto sociale e prospettive sul territorio genovese”. L’incontro, con inizio alle 9.30, è aperto alla cittadinanza e si propone come momento di confronto tra forze dell’ordine, magistratura, istituzioni locali, mondo accademico e associazionismo.

Ad aprire i lavori saranno i saluti del questore di Genova Silvia Burdese. Introduzione affidata a Roberto Traverso (nella foto), segretario provinciale del SIAP e membro della segreteria nazionale.

Tra i partecipanti al tavolo, il sostituto procuratore Luca Scorza Azzarà, il dirigente della Divisione Anticrimine della Questura Davide Balbi, gli assessori comunali Arianna Viscogliosi (Sicurezza Urbana), Cristina Lodi (Welfare e Servizi Sociali) e Tiziana Beghin (Commercio e Turismo), il segretario confederale UIL Liguria Giovanni Bizzarro, il presidente dell’associazione Controvento Giovanni Lunardon, il criminologo Stefano Padovano (Università di Genova e Cattolica di Milano) e l’avvocata penalista Nadia Calafato del Centro Antiviolenza Mascherona.

Il tema della violenza di genere sarà affrontato anche dal punto di vista operativo, analizzando l’efficacia degli strumenti previsti dal Codice Rosso, le criticità riscontrate nell’applicazione e le prospettive di intervento a livello locale. Nel corso dell’incontro, il SIAP presenterà proposte per rafforzare la rete di prevenzione e tutela, valorizzando un approccio integrato alla sicurezza che coinvolga in modo attivo tutti gli attori del territorio.

