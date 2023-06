Genova, con The Ocean Race arriva anche The Grand Defilè

Testimonial della politica, dell’economia e della comunicazione sfileranno a bordo piscina della Rosa dei Venti del Porto Antico lunedì 26 giugno, alle ore 21.

Un’occasione quella del “The Grand Défilé” - organizzata da Confartigianato Liguria e Rete Maker nell’ambito di Stile Artigiano, con il contributo dell'assessorato allo Sviluppo economico di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Comune di Genova, in collaborazione con "Mysport" - per valorizzare nei giorni di “The Ocean Race” le eccellenze liguri del fashion, in una formula innovativa che vedrà la partecipazione anche di modelle professioniste che indosseranno i prestigiosi capi di: Atelier Bogetti, Atelier Maria Pia G., Oh Carla, Comotto Gioielli, Filigranart, Finollo, Gismondi Atelier, Liapull, Mimì e Cocò, Ogigioielli, Paola Roberto, Sacano’ Bags, Sidoti fashion.

"L’artigiano, non solo perpetua tradizioni secolari del nostro Paese offrendo qualità e molto spesso bellezza, ma è anche imprenditore e nodo di una rete economica solida, stabile e sostenibile della nostra comunità. Fondamentale perciò rafforzare e sviluppare questo importante ruolo, anche attraverso azioni promozionali che assumono una valenza spesso “culturale” - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti. Un impegno che onoriamo da tempo, come Regione Liguria, sostenendo iniziative promozionali come quella di Stile Artigiano che, in occasione di “The Ocean Race”, propone il “The Grand Défilé”, quale momento di incontro tra tradizione artigiana, spettacolo e cultura per valorizzare ancora di più le ricchezze dell’artigianato artistico ligure di qualità".

“La combinazione tra Stile artigiano e moda – dice l’assessore all’Artigianato e al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – è una dimostrazione esemplare di cosa sia il made in Italy: l’oggetto che diventa arte, al di fuori delle logiche della grande distribuzione. L’artigianato è una delle colonne portanti della nostra economia, un settore dove contiamo non poche eccellenze in ogni ambito, con un know-how che spesso si tramanda di generazione in generazione. Il sapere artigiano è un patrimonio che in questi anni, come Comune, abbiamo voluto tutelare sempre più perché rappresenta prima di tutto la nostra cultura e la nostra identità”.

Le modelle e i testimonial saranno preparati dagli acconciatori e dalle estetiste di Stile artigiano: Paola Bruzzone, Sara Cataresano, Federica Gaggero, Elisa Graci, Isa La Manna, Katia Palmieri, Giuditta Pastorino, Domenico Pompeo e Lorena Volpi, coordinati da Giuseppe Graci e Maria Di Marco. Il direttore artistico sarà Cristiano Gatto.

"Torna una nuova edizione di Stile Artigiano dedicata al fashion - commenta Felice Negri, presidente di Confartigianato Genova e membro di Giunta della Camera di Commercio di Genova - un'occasione unica di vedere da vicino i capolavori delle nostre imprese di eccellenza. Ringraziamo tutti i testimonial che si sono messi in gioco ed hanno accettato di sfilare, con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che contraddistinguono i nostri artigiani".

“Il défilé si svolgerà in una location unica, la nostra prestigiosa piscina del Porto Antico, conclude Gianluca Argiolas, presidente di Rete Maker - che ospiterà le nostre eccellenze artigiane e sportive. Infatti, nel corso dell'evento ci sarà anche una dimostrazione delle ragazze del nuoto artistico di Lago Figoi”.

Il Porto Antico sarà anche sede di uno shooting fotografico e video, quale anteprima del dèfilè, con le modelle a bordo di una barca elettrica dei Cantieri Mussini di Portofino, per valorizzare il tema centrale della sostenibilità di “The Ocean Race”. Inoltre, a questo evento e a “Genova Jeans” di ottobre, sarà dedicata una creazione artistica. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti...