Genova, Comunali, Azione a Piciocchi: "Sosteniamo convintamente Silvia Salis, nostri iscritti in aumento"

Le parole di Pietro Piciocchi, che a Telenord aveva sostenuto la presenza di smottamenti in Azione e Italia Viva (leggi qui), per presunto massimalismo del centrosinistra, con iscritti e attivisti pronti a sconfessare alle Comunali di Genova la scelta della dirigenza dei partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi, ha indotto i vertici locali di Azione a una immediata smentita.

"Azione è entrata in coalizione di centro sinistra con la candidatura di Silvia Salis. E lo ha fatto convintamente - scrivono in una nota Chiara Lastrico, Segretaria Azione Genova, e Cristina Lodi Consigliere Comunale Azione e Segretaria Regionale Liguria, nella foto con Silvia Salis e Maria Pia Verdona presidente Azione Genova - in Azione, tanto che sia gli organi di partito sia gli iscritti in un evento con 200 persone la hanno accolta numerosi ed entusiasti. Azione ha anche registrato un aumento di iscritti in virtù di disponibilità a candidarsi o a lavorare per la campagna elettorale comunale da tutti i territori . Silvia Salis ha dato al partito , che si è espresso immediatamente anche a livello nazionale con il nostro segretario Carlo Calenda , speranza e fiducia per la sua serietà, competenza e chiarezza su temi fondamentali per Azione : dallo sviluppo economico, alle infrastrutture sociali e materiali , alla industrializzazione sostenibile annessa alla messa in sicurezza del territorio , ai trasporti e al welfare con attenzione al benessere delle persone".

"Il candidato Piciocchi parla di ignoti azionisti che segretamente lo sosterrebbero, peggio criticherebbero la loro candidata. Come al solito, ha provato a farlo anche Bucci , cercando di far credere che un certo tipo di elettori stiano per forza con loro e indirettamente delegittimino le forze politiche avverse. Azione è compatta nel sostenere la brillante e competente candidata sindaca Salis di cui condividiamo i contenuti, la freschezza e il desiderio di cambiare per migliorare la nostra città. E partecipando a questa campagna elettorale con Silvia Azione lotterà con serietà per vincere. Rispetto poi alle falsità dette qui queste ore: Azione anche con una sua proposta a livello nazionale è a favore del salario minimo e la ritiene una misura prudente e giusta. Questa trasformazione della realtà - conclude la nota - in cui si parla al posto di altre forze politiche è una mancanza di serietà e di rispetto in totale continuità con Bucci e per questo quanto dichiara il candidato Piciocchi dimostra poca serietà ma soprattutto consapevolezza della grande forza di Silvia Salis".

