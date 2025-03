Genova, nuovi treni per la metro. Lega: "Grazie a Rixi per l'impegno"

Dopo che il primo dei 14 nuovi mezzi di quarta generazione destinati alla metropolitana di Genova ha ottenuto il nulla osta tecnico per l’immissione in servizio da parte di Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), arrivano anche le reazioni politiche all'annuncio. “Un investimento strategico per rivoluzionare il trasporto pubblico cittadino" lo ha definito il gruppo della Lega in comune a Genova, attraverso una nota.

Gli investimenti - "Grazie all’impegno del vice ministro Rixi - prosegue la nota leghista - la nostra città potrà contare su mezzi più capienti, tecnologicamente avanzati e sostenibili. La sinergia tra Comune di Genova, Regione Liguria e Governo, continua a dare buoni frutti in un quadro di investimenti senza precedenti per la nostra città che ha portato a Genova 6 miliardi di euro, una cifra che non si vedeva dalla ricostruzione del dopoguerra. Un impegno straordinario che sta cambiando volto alla città. Con la consegna completa, prevista entro la primavera del 2025, la nostra metropolitana si avvia a diventare un modello di trasporto pubblico all’avanguardia”.

Servizi moderno – L’annuncio era stato dato dal vice ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, che aveva definito l’ok ai nuovi veicoli “un passo concreto in avanti per migliorare il trasporto pubblico e offrire ai cittadini un servizio più moderno ed efficiente”.

Le tappe – Il primo convoglio entrerà in servizio nelle prossime settimane, mentre gli altri 13 mezzi saranno progressivamente autorizzati e messi in circolazione, contribuendo ad aumentare la capacità e la qualità del servizio offerto dalla metropolitana genovese

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.