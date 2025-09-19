Genova Cocktail Week 2025: mixology, cultura e inclusione per una città che diventa capitale dei cocktail

Genova si prepara a vivere una settimana dedicata alla cultura della mixology. Dal 23 al 28 settembre torna la Genova Cocktail Week, manifestazione che unisce locali, brand internazionali e istituzioni in un percorso che trasforma la città in un viaggio tra porti, spezie e contaminazioni culturali.

Il tema – L’edizione 2025 sarà ispirata a “Il mondo a Genova – il giro del mondo/porti”, con ogni locale che diventerà una tappa simbolica di un itinerario globale, fatto di sapori e atmosfere legate alla storia marittima della città. L’evento si apre sabato 20 settembre con gli AperiRolli in via Garibaldi, tra i palazzi illuminati e le creazioni dei migliori bartender.

Le dichiarazioni – «Siamo soddisfatti di affiancare un evento che promuove il bere consapevole, in linea con la filosofia di Fipe Confcommercio», afferma Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova. Per Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio, la manifestazione «animerà le serate del Salone Nautico con un programma che valorizza la qualità dei prodotti e la responsabilità nel consumo».

Un viaggio a tappe – Il pubblico potrà seguire l’evento con il Diario di Bordo, che permette di raccogliere visti simbolici, ottenere il bicchiere ufficiale e vantaggi per il gran finale del 28 settembre al MOG – Mercato Orientale di Genova.

Il gran finale – Il MOG diventerà un vero “porto delle spezie”, con 12 postazioni dedicate a brand e locali, degustazioni, masterclass e talk. Ogni biglietto darà diritto a tre degustazioni, alcoliche o analcoliche, con formule agevolate per chi avrà acquistato il Diario di Bordo.

Inclusione – «Ogni locale proporrà anche signature analcolici per garantire accessibilità e inclusione», sottolinea Alessandra Rouabhi, presidente di Rete Contatto Genova. Fabio Parodi, vicepresidente, aggiunge: «L’obiettivo è portare Genova al centro della mixology italiana».

