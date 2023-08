Genova: cliente "investigatore" fa arrestare ladro di vestiti scappato in autobus

Cliente "detective" fa arrestare ladro di abbigliamento. E' successo ieri pomeriggio in via XX Settembre a Genova. L'uomo, 47 anni, è entrato alla Upim e ha iniziato ad afferrare alcuni abiti per un valore di 170 euro per poi scappare.

A notare la scena è stato un altro uomo che ha chiamato subito le volanti della polizia e poi si è messo a seguirlo senza mai perderlo di vista.

Il ladro è andato prima in via Cadorna, poi ha svoltato in via Brigate Bisagno dove ha preso un autobus in direzione piazza Caricamento. Grazie alle indicazioni e alla descrizione fornita dal cliente, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo in corso Saffi.