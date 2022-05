Genova, Civati applaude Dello Strologo: "Giusto puntare sui giovani"

di Anna Li Vigni

"Tutti i candidati sindaci uscenti che si ricandidano hanno una situazione privilegiata e la gente cerca conferme e non rivoluzioni. Ma possiamo farcela"

"Tutti i candidati sindaci uscenti che si ricandidano hanno una situazione privilegiata e la gente cerca conferme e non rivoluzioni. Si vota tra poche settimane e le cose si possono rovesciare. Dappertutto chi parte in casa è favorito". Così Giuseppe Civati, ex parlamentare che dal Pd si è distaccato per fondare il gruppo Possibile, ha commentato ieri sera a Genova la corsa alla poltrona di sindaco. Civati ha incontrato in un locale del centro storico Ariel Dello Strologo il principale avversario di Marco Bucci.

"L'appoggio di Italia Viva alla destra mi sembra una follia. La nuova sinistra deve fare un'offerta politica seria. Del programma di Ariel Dello Strologo mi ha colpito una frase sui giovani perchè è da loro che la sinistra deve ripartire" ha commentato Civati.