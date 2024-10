Genova, cinema: torna nelle sale "C'era una volta in America" nel 40° anniversario dell'uscita

Il capolavoro di Sergio Leone “C’era una volta in America” compie 40 anni e torna al cinema per la prima volta in alta definizione 4k, distribuito da Lucky Red. Da vedere per la prima volta o rivedere lunedì 28 ottobre 2024 ore 16.30 o martedì 29 ottobre ore 19 al cinema America di Genova (via Colombo 11, tel. 010 4559703). Sarà proiettato in versione originale con i sottotitoli italiani, per ascoltare la voce di attori come Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Treat Williams, Tuesday Weld, Joe Pesci e Burt Young, un cast stellare.

Uscito nel 1984, “C’era una volta in America” è tra i film più amati della storia del cinema. Ambientato negli Anni Venti, si avvia con il racconto di due ragazzini ebrei, Max (James Woods) e Noodles (Robert De Niro), che iniziano la loro carriera nella malavita con piccoli traffici illegali. Noodles, innamorato di Deborah (Elizabeth McGovern), finisce in prigione e ne esce durante il proibizionismo. La banda continua a concludere affari d'oro, ma a poco a poco tra Max e Noodles il rapporto si deteriora. Un giorno, Max muore in uno scontro a fuoco e Noodles resta solo. Ma trent'anni dopo riceve una lettera.

Ispirato all'autobiografia "Mano armata" di David Aaronson pubblicata da Longanesi nel 1966, il film (sceneggiato – va ricordato – da Leo Benevenuti, Piero De Bernardi, Enrico Medioli, Franco "Kim" Arcalli, Franco Ferrini e lo stesso Leone) scardina ogni linearità narrativa per entrare nello sguardo e nella memoria di un uomo a cui il ricordo porta al contempo sollievo e sofferenza. «”C'era una volta in America” – ha dichiarato Sergio Leone - non è un film sui gangster. È un film sulla nostalgia di un determinato periodo, di un determinato tipo di cinema, di una determinata letteratura. Sono certo di aver fatto "C'era una volta il mio cinema" più che “C'era una volta in America"». È l’ultimo film di Sergio Leone.