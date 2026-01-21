Genova celebra Sandro Pertini: al cinema Sivori arriva il docufilm “Il settimo presidente”

Sandro Pertini, settimo presidente della Repubblica Italiana, è protagonista del docufilm “Il settimo presidente”, diretto da Daniele Ceccarini e Mario Molinari. Grazie a interviste inedite, il film ripercorre la sua vita personale e politica e sarà proiettato questa sera alle ore 21 al cinema Sivori di Genova.





Il documentario racconta la vita di Pertini (1896–1990), dalla formazione socialista e l’impegno partigiano fino alla presidenza della Repubblica durante gli anni di piombo, evidenziando la sua capacità di rappresentare i sentimenti autentici degli italiani. Le interviste dirette offrono un ritratto al contempo affettuoso e rigoroso di un uomo simbolo di democrazia, diritti umani, pace e giustizia sociale.





"Questo documentario – spiegano i registi – nasce con l’obiettivo di restituire la figura di Sandro Pertini nella sua completezza: non solo il presidente più amato dagli italiani, ma anche il combattente, il detenuto politico, il resistente, l’uomo delle istituzioni e della coerenza morale. Pertini viene raccontato come esempio di integrità e umanità, ma anche come figura complessa, con dubbi, collera ed emozioni autentiche. Non si tratta solo di raccontare la sua storia, ma di stimolare un confronto tra l’etica pubblica di allora e quella di oggi".

