Genova, Cavalieri di Malta in pellegrinaggio per La Santa Casa di Loreto nelle Marche

Il pellegrinaggio, organizzato dall‘Ordine di Malta ogni anno, nell’ultima settimana di ottobre, è rivolto ad ammalati e pellegrini.

In 53 si sono ritrovati all’alba in piazza Caricamento pronti ad intraprendere il viaggio. Un po’ assonnati ma entusiasti, i pellegrini sono partiti accompagnati da sacerdoti, medici, infermieri e dai Cavalieri e Dame dell’Ordine, pronti ad assisterli non solo spiritualmente ma anche offrendo aiuto per ogni necessità durante il soggiorno.

L’Ordine di Malta è un ordine religioso e si è da sempre occupato di assistenza verso i "signori ammalati", (così vengono chiamati i loro assistiti). Ogni anno vengono organizzati due pellegrinaggi: in ottobre, a livello nazionale, alla Santa Casa di Loreto e a maggio al Santuario di Lourdes in Francia. In queste due occasioni arrivano partecipanti da tutto il mondo e accompagnano i loro assistiti in aereo, pullman o in macchina.

A Loreto parteciperanno a momenti di preghiera, momenti di riflessione ma anche momenti di convivialità. Molti di loro escono poco da casa, a causa del loro stato di salute e poter fare un viaggio di alcuni giorni, insieme a tante persone, è motivo di felicità.

Il Pellegrinaggio non è solo sollievo e arricchimento per la propria anima, ma anche una testimonianza di accettazione, di speranza e di grande fede.

"Al ritorno dai Pellegrinaggi, agli ammalati resta un ricordo bellissimo che dura nel loro cuore per giorni, chiedendoci quando potranno ritornare", spiega Augusto Vianson responsabile delegazione di Genova dell'Ordine di Malta.