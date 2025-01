Genova, Carena (Federmoda): "Saldi utili per contrastare lo strapotere delle vendite on line"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In Liguria la data dei saldi invernali è stata fissata a sabato 4 gennaio 2025 per 45 giorni.

"Non ha più senso posticipare o anticipare i saldi: bisogna puntare ad una rivoluzione culturale dei saldi. Il 2025 si prospetta come un anno caratterizzato da una moda più consapevole, inclusiva ed emozionale. Proponiamo quindi di vivere questi saldi all'insegna delle tre E: economia, per consentire acquisti responsabili in grado di soddisfare l’interesse dei consumatori verso prodotti di qualità, di moda e di stile con prezzi molto convenienti; ecologia, per scegliere acquisti di qualità nei negozi di prossimità evitando la sovraproduzione e l’inquinamento dovuto all’eccessiva circolazione di prodotti spediti e molto spesso restituiti; etica, per promuovere una moda che non sia solo esteticamente accattivante, ma anche rispettosa della salute dei consumatori e delle condizioni di lavoro. Invitiamo le persone che amano comprare nei negozi fisici, dove i prodotti si possono toccare e provare affidandosi alle competenze del venditore. Saldi sì ma nei negozi di vicinato", spiega Manuela Carena presidente di Federmoda Confcommercio.

In Italia saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 138 euro per una media di 307 euro a famiglia per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro: sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali.

