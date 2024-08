Genova: canottaggio costiero, Mondiali con 800 atleti da 40 nazioni dal 6 al 15 settembre

È scattato il conto alla rovescia per il World Rowing Coastal Championships & Beach Sprint Finals, il campionato mondiale di canottaggio costiero che sbarcherà a Genova dal 6 al 15 settembre. L'evento, inserito nel programma di Genova 2024 Capitale europea dello Sport, porterà in città atlete e atleti di altissimo livello, molti dei quali reduci dai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Saranno due le discipline di coastal rowing protagoniste nello specchio acqueo di Corso Italia: l'endurance e il beach sprint.

"I Mondiali di coastal rowing e beach sprint si avvicinano e la nostra città è pronta a ospitare un evento davvero unico e affascinante da cui partirà il sogno olimpico di tantissimi atleti. Un'onda lunga che, da Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, è pronta a portarli fino a Los Angeles 2028 dove il beach sprint farà il suo debutto assoluto - afferma l'assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi - Saranno oltre 40 le nazioni rappresentante con oltre 800 atleti da cinque contenenti, campioni olimpici, oltre ad allenatori e staff da tutto il mondo: numeri da record mai registrati per un Mondiale di Coastal rowing, che per la prima volta Genova ospiterà come capitale del canottaggio per oltre una settimana".

Tra i campioni che saranno a Genova: il genovese Davide Mumolo, riserva olimpica a Parigi; Valentina Rodini, campionessa olimpica a Tokyo 2020 in 2x pesi leggeri femminile, gli olandesi Karolien Florijn, campionessa olimpica in singolo femminile a Parigi 2024, Finn Florijn, campione olimpico in quattro di coppia maschile a Parigi 2024, Lennart Van Lierop, campione olimpico in quattro di coppia a Parigi 2024, Jan Van Der Bij Jan argento in otto maschile a Parigi 2024, le neozelandesi Francis Broke, classificatasi seconda in doppio femminile a Tokyo e campionessa olimpica a Parigi 2024, e Lucy Spoors Lucy, seconda in doppio femminile a Tokyo e campionessa olimpica a Parigi 2024, l'italiano Giacomo Gentili, secondo in quattro di coppia maschile a Parigi 2024.