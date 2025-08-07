Genova candidata a ospitare una GigaFactory per l’IA: il governo sostiene il progetto

Genova è tra le città italiane indicate per ospitare una delle cinque GigaFactory europee dedicate allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. Il governo ha confermato il proprio sostegno alla candidatura, riconoscendo il ruolo centrale della città ligure nel panorama tecnologico nazionale ed europeo.

Sostegno politico – Nel corso del question time alla Camera, il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito l’appoggio dell’esecutivo alla candidatura italiana, elogiando in particolare le potenzialità di Genova. A sollevare la questione è stata Noi Moderati, con l’intervento della vicepresidente della Commissione Attività Produttive Ilaria Cavo e del deputato Pino Bicchielli.

Punti di forza – “Genova ospita già il supercomputer Da Vinci, tra i più potenti al mondo, e l’Istituto Italiano di Tecnologia, realtà all’avanguardia nella robotica”, ha ricordato Urso. Due elementi chiave che rendono il capoluogo ligure un candidato autorevole.

Ecosistema virtuoso – “La Liguria ha costruito un sistema basato su collaborazione tra pubblico e privato, industria, ricerca e istituzioni – ha dichiarato Cavo –. Regione Liguria e Leonardo hanno già risposto alla manifestazione d’interesse della Commissione Europea”.

Prossimi passi – Si attende ora l’apertura della fase nazionale del bando europeo, che definirà l’assegnazione delle cinque GigaFactory. “Sarà essenziale una candidatura forte e condivisa”, ha sottolineato Bicchielli, confermando che Noi Moderati seguirà il percorso con attenzione.

