Genova, Camera di Commercio: rinnovato consiglio, tra conferme e novità

Con la firma apposta ieri dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, è diventata ufficiale la nuova composizione del Consiglio della Camera di Commercio di Genova. L’organismo di vertice dell’ente sarà formato da 22 componenti, indicati dalle associazioni di categoria per rappresentare i principali settori produttivi del territorio.





L’insediamento del nuovo Consiglio è atteso nelle prossime settimane. Uno dei primi passaggi fondamentali sarà l’elezione del presidente, prevista entro febbraio. Tra le ipotesi più accreditate per la guida dell’ente circola nuovamente il nome di Luigi Attanasio, dato in pole position anche in virtù del rapporto di continuità con il segretario generale Maurizio Caviglia, figura centrale nell’assetto organizzativo della Camera.





La squadra che si va a formare punta a coniugare esperienza e rinnovamento: circa il 40% dei membri è alla prima nomina, con l’obiettivo di introdurre nuove competenze senza disperdere il patrimonio di conoscenze già maturato.





Per il settore agricolo è stato designato Paolo Corsiglia. L’artigianato sarà rappresentato da Giulio Musso, Felice Negri, Matteo Moretti e Paola Noli. Nell’industria entra Fabrizio Ferrari, che prende il posto di Giovanni Mondini, mentre la rappresentanza della piccola impresa è affidata a Franco Aprile. L’area del commercio e della piccola impresa esprime Paolo Barbieri, Maria Ornella Caramella, Massimiliano Spigno e Ilaria Natoli. Il mondo cooperativo sarà rappresentato da Mattia Rossi, mentre per il turismo sono stati indicati Aldo Werdin e Massimiliano Minetti.





I settori dei trasporti e delle spedizioni vedono la nomina di Stefano Messina e Andrea Giachero. Rosalia Spagnarisi rappresenterà assicurazioni e credito. Per i servizi alle imprese entrano Luigi Attanasio e Gianluca Croce.





A completare il quadro ci sono Barbara Banchero, Roberto Gennai e Giuseppe Gulli per le organizzazioni sindacali, Emanuele Guastavino in rappresentanza dei consumatori e Maurizio Michelini per gli ordini professionali.

