Genova, cagnetta partorisce sul taxi. "Uno lo chiameremo Laser"

di Redazione

E' successo oggi nella zona di Isoverde in Valpolcevera. "L'ultimo cucciolo si chiamerà ovviamente Laser" dice sorridendo

Non avrebbe mai immaginato di vivere unagiornata così particolare. Avventura davvero emozionante quella capitata a una tassista genovese Andrea Ferrari, consigliere municipale di Genova Ovest. Questa mattina nella zona di Isoverde in Valpolcevera ha portato un cliente con una cagnetta pitbull gravida. Destinazione una clinica veterinaria dove partorire. Ma durante il viaggio, nella sorpresa generale, sono venuti alla luce i cuccioli che Andrea ha sistenato nel bagaglaio avvolti in una coperta.

"Ovviamente l’ultimo si chiamerà laser" dice sorridendo Ferrari facendo allusione alla sigla del suo taxi.