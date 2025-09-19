Genova, bufera in Sala Rossa: Mascia chiede di riattivare la Commissione Segre

Un riferimento a piazzale Loreto in Consiglio comunale ha acceso la polemica politica a Genova. Il consigliere del Pd Alessandro Chiarotti, rivolgendosi a una collega di Fratelli d’Italia, Alessandra Bianchi ha detto: «Non dire cazzate, vi abbiamo già appesi per i piedi una volta». Una battuta che ha scatenato la reazione del centrodestra.

La richiesta – Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia, ha chiesto il ripristino della Commissione Segre, organismo comunale decaduto alla fine della scorsa consiliatura e dedicato al contrasto di odio, intolleranza e antisemitismo. «Il consigliere Chiarotti derubrica a cazzata la sua sortita in Sala Rossa. Per noi evocare un piazzale Loreto per gli oppositori non lo è. Quelle parole ci hanno fatto gelare il sangue».

Critiche al Pd – Mascia ha puntato il dito contro il silenzio del Partito Democratico: «Dal Pd nessuna presa di distanza. Chissà cosa ne pensa la segretaria nazionale Elly Schlein. In questi casi chi tace acconsente».

Precedente – La Commissione Segre era stata istituita nel 2019 su proposta dello stesso Mascia, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. «Mai avrei pensato di dover riprendere in mano quell’iniziativa – ha detto – ma presenterò un nuovo ordine del giorno alla prossima Conferenza dei capigruppo».

Obiettivi – La commissione aveva il compito di monitorare episodi di violenza, compresa quella verbale online, analizzare i provvedimenti adottati e proporre azioni concrete per rafforzare la risposta istituzionale.

Dibattito aperto – Il caso ha sollevato reazioni contrastanti. Se da un lato la sindaca Salis ha preso le distanze e Chiarotti si è scusato, dall’altro resta la richiesta di un segnale politico chiaro per rafforzare il rispetto reciproco nelle istituzioni cittadine.

