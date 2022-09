Genova, Bucci: "Non spostiamo, ma potenziamo gli spazi delle riparazioni navali"

"Non è previsto uno spostamento, ma un potenziamento. Alcuni bacini sono vincolati come opere d'arte e non possono essere spostati, noi abbiamo intenzione di potenziarli, cioè di aumentare gli spazi per le riparazioni navali". Lo ha detto il sindaco Marco Bucci dopo il convegno "Riparazioni navali in crescita: investimenti per il futuro di Genova". Dove recuperare gli spazi non è ancora deciso.

"Vedremo - ha aggiunto Bucci - : è un lavoro che va fatto nei prossimi sei mesi. Ci sono tante ipotesi, tutte valide e tutte con ostacoli da superare: dobbiamo valutare quale sia la migliore. Ma non faremo nessuno spostamento a danno di qualcun altro: l'ipotesi Yacht club, ad esempio, non sta in piedi perché non andremo a rovinare un'altra cosa. Dobbiamo trovare una soluzione win-win: questa è la difficoltà, ma a noi le cose difficili piacciono".