Genova, blitz della polizia: in casa 14 chili di hashish, arrestato un 27enne

Quattordici chili di hashish nascosti in casa, suddivisi in 140 panetti. È quanto ha trovato la polizia di Genova nell’appartamento di un 27enne in corso Sardegna, dopo aver raccolto le segnalazioni di un continuo via vai di persone estranee al condominio.

Indagini – Le attività della squadra mobile sono partite in seguito alle lamentele di alcuni residenti insospettiti dal frequente passaggio di persone sconosciute nello stabile. Gli agenti hanno quindi avviato un monitoraggio dell’edificio, osservando per diversi giorni i movimenti sospetti.

Il fermo – Nel pomeriggio di lunedì, i poliziotti hanno deciso di intervenire. Il giovane è stato fermato per un controllo: in tasca aveva solo due cellulari, ma il suo evidente nervosismo ha spinto gli agenti ad approfondire con una perquisizione domiciliare.

Il ritrovamento – All’interno dell’abitazione sono stati scoperti 140 panetti di hashish per un totale di 14 chili, 4,5 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’arresto – Il 27enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le indagini proseguono per accertare eventuali legami con altre persone coinvolte nella distribuzione.

