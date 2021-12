Genova, beccati con 26 collanine rubate e qualche grammo di hashish: denunciati due 20enni

di Marco Innocenti

I due giovani sono stati intercettati dalla polizia durante un controllo del green pass sui mezzi pubblici alla fermata Amt di via Degola a Sampierdarena

La Polizia ha denunciato nel pomeriggio di ieri, lunedì, un genovese ed un marocchino, entrambi 20enni e con precedenti, per il reato di ricettazione in concorso. I due sono stati intercettati nel corso di un servizio di controllo del green pass sui mezzi pubblici alla fermata Amt di via Degola a Sampierdarena. Gli agenti hanno notato che i due giovani, alla vista delle divise, avevano iniziato ad agitarsi e così hanno deciso di fermarli.

Durante l'identificazione, il marocchino, che stava per salire a bordo con l’amico, è stato trovato in possesso di 8 collanine, tutte rotte, nascoste nella manica della giacca e di un dose di cannabis del peso di circa 0.60 gr. Gli agenti hanno effettuato una perquisizione presso le abitazioni dei due giovani, rinvenendo in casa del genovese altre 18 collanine tutte rotte o con evidenti segni di strappo, 2 croci metalliche e un involucro contenente circa 1 gr di hashish.