Genova, auto finisce in scarpata a Capodanno: Vigili del Fuoco la recuperano con un trattore

Una manovra sbagliata a Capodanno ha fatto finire un’auto in una scarpata al Forte Sperone di Genova. Il conducente, rimasto illeso ma bloccato, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco che hanno utilizzato un trattore per raggiungere il veicolo, impossibile da recuperare con mezzi convenzionali. La notte di San Silvestro in città ha visto oltre trenta interventi legati a petardi e piccoli incendi.

L’incidente – L’auto, durante una manovra, è scivolata nella scarpata terminando la corsa appoggiata a un albero. Il conducente, fortunatamente senza conseguenze fisiche, ha contattato immediatamente i Vigili del Fuoco per chiedere aiuto.

I soccorsi – A causa delle dimensioni ridotte del voltino e della difficoltà di accesso, i pompieri hanno impiegato un trattore per raggiungere il punto e riportare l’auto sulla carreggiata. L’intervento ha richiesto attenzione e precisione, considerata la posizione pericolosa del veicolo.

Il contesto – La notte di Capodanno a Genova ha registrato oltre trenta interventi dei Vigili del Fuoco, prevalentemente per petardi lanciati nei contenitori della spazzatura e piccoli incendi diffusi in varie zone della città. L’incidente al Forte Sperone è stato tra gli episodi più complessi della serata.

La sicurezza – Nonostante la drammaticità della scena, l’episodio non ha causato feriti e sottolinea l’importanza della prudenza alla guida, soprattutto nelle notti di festa caratterizzate da traffico e botti.

