Genova, attivisti si incollano alle vasche dell'Acquario: denunciati

di Redazione

Tre persone, tutte lombarde, hanno preso parte alla protesta: poche settimane fa avevano fatto lo stesso agli Uffizi

Tre attivisti di Ultima Generazione, due residenti a Milano e uno a Pavia, che questo pomeriggio hanno preso parte al blitz del movimento all'Acquario di Genova sono stati denunciati per danneggiamento, visto che hanno scritto sulle vasche dei delfini e vi si sono incollati le mani. Due di loro sono stati denunciati anche per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta degli stessi attivisti autori del blitz alla galleria degli Uffizi a Firenze di tre settimane fa. Per tutti e tre il questore di Genova disporrà nelle prossime ore anche il foglio di via obbligatorio.