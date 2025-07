Genova, attivato l'osservatorio Ambiente-Salute: primo incontro a settembre sull’elettrificazione delle banchine

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

È stato formalmente attivato l’Osservatorio Ambiente e Salute del Comune di Genova, pensato per monitorare l’impatto ambientale delle attività produttive, in particolare quelle portuali, sulla salute dei cittadini. Il primo incontro è fissato per settembre e sarà dedicato all’aggiornamento sull’elettrificazione delle banchine.

Strumento operativo – L’Osservatorio, la cui proposta è stata approvata dalla giunta, punta a diventare un punto di riferimento per affrontare in modo sistematico e condiviso le criticità ambientali legate alla città e al porto. “Riteniamo sia un organo necessario e importantissimo – spiega l'assessore all'ambiente Silvia Pericu – per capire quali sono le priorità del territorio in tema di ambiente e salute”.

Composizione – Il tavolo riunisce numerosi enti e soggetti coinvolti: Università di Genova, Regione Liguria, Autorità Portuale, ARPAL, ASL e Ospedale San Martino. “Il primo obiettivo è costruire un metodo di lavoro efficace che permetta un confronto strutturato su ogni tema”, precisa Pericu.

Focus settembre – Il tema della prima riunione sarà lo stato di avanzamento dei lavori per l’elettrificazione delle banchine, considerato uno degli interventi prioritari per ridurre l’inquinamento atmosferico in area portuale.

Monitoraggio dati – L’osservatorio si baserà sui dati delle centraline ARPAL, ritenute fondamentali per garantire la continuità e la scientificità del monitoraggio. È in discussione anche l’integrazione di ulteriori centraline lungo l’arco portuale e la possibilità di integrare i dati raccolti dai cittadini.

Trasparenza – “Uno dei temi centrali sarà come rendere fruibili e accessibili i dati rilevati – spiega – per garantire la massima trasparenza e partecipazione”.

