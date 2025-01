Genova, Associazione Italiana Donne Medico: 104 anni al servizio della medicina di genere

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM), fondata nel 1921, celebra 104 anni di attività dedicati alla promozione della medicina di genere. Con 63 sezioni attive nelle principali città italiane, l’associazione continua a essere un punto di riferimento per la ricerca e la sensibilizzazione su un approccio medico basato sulle differenze biologiche e di genere nella popolazione.

Medicina di genere – “La medicina di genere è la medicina delle differenze per sesso e per genere tra la popolazione”, spiegano i rappresentanti dell’AIDM, sottolineando l’importanza di trattare patologie e terapie in modo specifico e mirato. Questo approccio non riguarda solo il trattamento delle malattie, ma anche la personalizzazione delle cure farmacologiche, tenendo conto delle diverse risposte tra uomini e donne.

Interdisciplinarietà – I convegni organizzati dall’AIDM, come quello in corso, adottano un approccio multidisciplinare, coinvolgendo specialisti in cardiologia, nefrologia, immunologia e odontoiatria per affrontare le patologie da prospettive diverse. “La multidisciplinarietà è fondamentale per comprendere tutte le sfaccettature di una patologia e fornire cure più efficaci e specifiche”, evidenziano i relatori.

Focus odontoiatrico – Anche nell’ambito dell’odontoiatria, l’applicazione della medicina di genere sta emergendo come una disciplina rilevante. Differenze biologiche e ormonali, infatti, influenzano l’approccio alle cure dentali e alle prescrizioni farmacologiche.

Una missione centenaria – Con radici che risalgono all’Associazione Internazionale Donne Medico di New York, nata nel 1919, l’AIDM continua a valorizzare il ruolo delle donne medico e a promuovere una medicina sempre più inclusiva e innovativa.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.