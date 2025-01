Genova, riparte il ciclo di incontri "Le stagioni delle donna" di Synlab

GENOVA - Con l'arrivo del nuovo anno, riprende la programmazione degli incontri SYNLAB rivolti al pubblico, dedicati ad approfondire diversi aspetti legati a benessere generale, salute e prevenzione.

Gli appuntamenti in Liguria prendono il via con il ciclo di incontri "Le Stagioni della Donna", un format di talk conviviali ideato dal nuovo Poliambulatorio SYNLAB Lei di Genova per accompagnare le donne in tutte le fasi della loro vita.

Ogni appuntamento è focalizzato su tematiche specifiche inerenti la salute femminile, offrendo consigli utili e approfondimenti, con l’obiettivo di promuovere l’importante cultura della prevenzione.

Giovedì 30 gennaio, alle ore 18:30, presso il centro SYNLAB Lei di Genova, in via Piave 7r, si terrà l'incontro “La Giovane Fioritura: Crescere in Salute e Consapevolezza”.

Insieme agli Specialisti SYNLAB verranno affrontate tematiche cruciali per la salute delle giovani donne di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Tra gli argomenti che verranno approfonditi: il passaggio dal pediatra al ginecologo, la gestione dello stress dal punto di vista psicologico, educazione sessuale e prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili e l’importanza delle prime vaccinazioni.

«La caratteristica di SYNLAB Lei - spiega la Regional Director Simona Lombardi - risiede nella volontà di offrire i servizi per Lei in maniera differente e integrata. Per farlo in modo completo, oltre a fornire risposte e consulenze, da parte di un ampio team multidisciplinare di specialità, ci impegniamo nell’organizzazione di eventi mirati a divulgare l’importanza della prevenzione. Riteniamo che la consapevolezza di certe tematiche sia fondamentale già in età adolescenziale, sia per la riduzione dei rischi riguardo la propria salute sia per mantenere il proprio benessere generale, riducendo così la necessità di interventi medici più complessi sul lungo periodo».

Per iscriversi all’evento è possibile scrivere una email all’indirizzo comunicazione.liguria@synlab.it. L'incontro è aperto anche a genitori, insegnanti e a chiunque desideri avere strumenti utili per supportare le giovani donne in questa importante fase della vita.

