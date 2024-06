Genova: Assifero, il 13 e 14 giugno assemblea nazionale delle fondazioni private

Si terrà a Genova il 13 e 14 giugno "Un'Italia più vicina", l'assemblea nazionale di Assifero, rete cui aderiscono oltre 170 tra le principali fondazioni private (di famiglia, di impresa e di comunità). In quell'occasione saranno presentati gli investimenti, i progetti e le strategie del suo bilancio sociale. "Nella settimana dopo le elezioni europee, e in un anno in cui più di 4 miliardi di persone in oltre 60 Paesi andranno al voto, Assifero si confronta a Genova con i propri soci su quale ruolo il sistema e le singole fondazioni ed enti filantropici possano avere per contribuire in modo determinante a ricostruire la fiducia tra persone, organizzazioni e istituzioni, rafforzando così la coesione e l'inclusione sociale nel nostro Paese", si legge in una nota.

"Un Paese in cui la coesione sociale è già al centro di relazioni e progettualità strategiche condivise tra soci Assifero, comunità e istituzioni. Una forza rigenerativa rafforzata dai recenti incontri di Assifero con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Francesco. Ad accogliere Assifero a Genova importanti associati come Fondazione Edoardo Garrone (FEG), Costa Crociere Foundation, FISM - Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, Flying Angels Foundation, Fondazione Passadore 1888. Insieme alla presidente di Assifero Stefania Mancini e alla segretaria generale Carola Carazzone, associate e associati si confronteranno sul tema della coesione sociale con importanti studiosi, esperti e attori del cambiamento. Come in ogni incontro istituzionale di Assifero a Genova ci sarà "The Future chair": una sedia, vuota, per ricordare l'impegno di Assifero, in un Paese come l'Italia che è il secondo più vecchio al mondo.