Genova, assemblea Assomagistrati con Albanese, Gasparri (FI): "Un comico apre la seduta? Ognuno sceglie i suoi simboli"

Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, punzecchia l'Assomagistrati di Genova che organizza un convegno, giovedì 27 febbraio a Palazzo di Giustizia, nel cui programma figura Antonio Albanese. L'attore è stato chiamato a leggere un testo di Piero Calamandrei.

Personaggio - Albanese ha un curriculum assai articolato, a partire dal diploma alla scuola di recitazione Paolo Grassi di Milano, ma la sua fama di comico, nata ai tempi dei personaggi interpretati per Mai dire gol fino al politico Cetto La Qualunque, fornisce a Gasparri lo spunto per commentare: "Trovo assolutamente adeguata la decisione dell'Associazione nazionale magistrati della Liguria di far aprire la propria Assemblea, in occasione dell'incredibile sciopero indetto dalle toghe, dal comico Antonio Albanese. Che ha interpretato 'Cetto La Qualunque'. Ognuno sceglie i suoi simboli. Alcuni si ispirano ai grandi giuristi, altri a Cetto. Unicuique suum. To each his own. Dare a ciascuno il suo. Spieghiamo in più lingue per la comprensione anche dei fan della macchietta cinematografica".

Convegno - Il convegno Indipendenza della Magistratura: un bene comune da tutelare, secondo gli organizzatori rappresenta "un momento di confronto e riflessione sull’indipendenza della magistratura per la tutela dei diritti dei cittadini". L’incontro sarà introdotto da Domenico Pellegrini, presidente della Giunta Anm Liguria, e moderato dal giornalista del Secolo XIX Giovanni Mari. Tra i relatori interverranno Mitja Gialuz, ordinario di procedura penale all'Università di Genova, Andrea Mascherin, già presidente del Consiglio nazionale forense, Riccardo Ferrante, ordinario di storia del diritto all'Università di Genova, Ernesto Carbone, componente del Csm, Luca Infantino, segretario generale Funzione pubblica Cgil Genova, e Vincenzo Paolillo, presidente del Comitato Stato di diritto. Prevista la partecipazione, oltre a quella di Albanese, di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano.

