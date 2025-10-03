Genova apre le porte alla Slovacchia: la sindaca Salis accoglie il presidente Pellegrini e inaugura il nuovo consolato

Genova rafforza il proprio ruolo sulla scena diplomatica europea. Nella giornata del 3 ottobre, la sindaca Silvia Salis ha accolto a Palazzo Tursi il presidente della Repubblica Slovacca, Peter Pellegrini, in occasione dell’inaugurazione ufficiale del nuovo consolato onorario della Slovacchia, con sede in via Chiabrera 7. Un incontro istituzionale che ha segnato l’avvio di una nuova fase nei rapporti tra la Liguria e il Paese dell’Europa centrale, culminata con il primo Forum Liguria-Slovacchia dedicato alle opportunità economiche, in particolare nei settori della tecnologia, del turismo e della cooperazione universitaria.

Alla presenza del prefetto di Genova, Cinzia Torraco, e del vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, la sindaca Salis ha sottolineato l’importanza del dialogo internazionale come strumento di crescita reciproca:

"Celebriamo oggi l’apertura di un ponte istituzionale, culturale ed economico tra la nostra città e un Paese giovane e dinamico come la Slovacchia", ha dichiarato nel suo intervento di apertura. "Genova è da sempre città di mare e di scambi, ed è naturale per noi favorire relazioni che rafforzano la cooperazione tra i popoli, specialmente in un contesto geopolitico complesso come quello attuale".

Tra i temi centrali del forum, anche le possibili collaborazioni in ambito tecnologico, scientifico e industriale, con particolare attenzione al comparto automotive, alle start-up e alla ricerca. Ma non solo. Salis ha evidenziato il forte potenziale turistico di questo nuovo rapporto bilaterale: "Genova è pronta ad accogliere sempre più visitatori slovacchi. Il nostro patrimonio storico, il porto e il territorio circostante rappresentano un’offerta culturale e naturalistica unica, che può crescere ulteriormente con il potenziamento dei collegamenti aerei, in particolare tramite l’Aeroporto Cristoforo Colombo".

Un momento di forte valenza simbolica ha accompagnato l’ingresso del presidente Pellegrini nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, dove il giovane violinista slovacco Teo Gertler ha eseguito un brano al celebre violino “Sivori”, appartenuto al grande virtuoso genovese.

La giornata si è conclusa con l’inaugurazione ufficiale del nuovo consolato onorario slovacco a Genova, alla presenza dell’ambasciatrice Karla Matiasková Wursterová e della nuova console onoraria Raffaella Poggio.

