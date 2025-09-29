Genova, appello di intellettuali e imprenditori: "Leonardo non sia esclusa dal Festival della Scienza"

Dodici tra intellettuali, imprenditori e accademici genovesi hanno firmato un appello pubblico affinché Leonardo, il colosso dell’aerospazio guidato da Roberto Cingolani, venga riammesso come partner del Festival della Scienza di Genova.

L’iniziativa nasce dopo la decisione dell’azienda di ritirarsi dalla manifestazione in seguito alle polemiche sollevate da un gruppo di docenti universitari, che ne avevano contestato il coinvolgimento per presunte forniture militari a Israele.

Tra i firmatari figurano il giornalista ed ex vicepresidente del Senato Carlo Rognoni, lo scienziato Gianaurelio Cuniberti, il manager Carlo Castellano e altri rappresentanti della società civile cittadina.

Nel testo, i firmatari riconoscono il valore del Festival della Scienza come patrimonio culturale di rilevanza nazionale e affermano che l’esclusione di Leonardo sarebbe stata determinata da “una decisione sbagliata, forse presa in buona fede, ma basata su informazioni errate”.

“Leonardo – ricordano – ha formalmente dichiarato di non fornire armi a Israele da tre anni”, sottolineando come sia necessario “riportare il dibattito sui binari della verità dei fatti, soprattutto quando si coinvolgono i giovani e la scienza”.

L’appello si chiude con l’invito ai vertici del Festival a confrontarsi con i membri del consiglio d’amministrazione e i soci istituzionali – tra cui Comune di Genova, Università, CNR, IIT e Camera di Commercio – per “ripensare serenamente” a quanto accaduto e “rimediare a quello che appare come un incidente diplomatico causato da una scarsa informazione”.

I promotori auspicano dunque il ritorno di Leonardo tra gli sponsor dell’edizione 2025, in nome della responsabilità, della verità e del dialogo scientifico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.