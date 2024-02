Genova: antenna 5G al Belvedere di Sampierdarena, la protesta arriva in consiglio comunale

La questione dell'antenna 5G posizionata sulle alture di Sampierdarena, in zona promontorio Belvedere, torna in consiglio comunale a Genova. Nella seduta odierna Fabio Ariotti, consigliere leghista, ha chiesto informazioni sull'evoluzione della vicenda.

"Grazie all’interessamento della Lega in Municipio Centro Ovest e in Comune - sottolinea - l'antenna è stata installata in un luogo diverso da quello in cui avrebbe dovuto essere posizionata secondo gli atti della pratica e che quindi poi è stata parzialmente rimossa".

"Ho ricevuto conferme che al momento sono in corso ulteriori approfondimenti e che c’è la volontà di rimuoverla completamente, così come abbiamo richiesto. Ho dunque ribadito - conclude - l’importanza di tenere a mente, per questa e per le future eventuali installazioni, la tutela dei cittadini e dell’ambiente come obiettivo primario”.