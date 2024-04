Genova, An Brescia batte Pro Recco ai rigori e vince la Coppa Italia di pallanuoto

In una “Marco Paganuzzi” gremita, con il pubblico delle grandi occasioni, l’AN Brescia rompe l’incantesimo, interrompendo la lunga serie di vittorie consecutive della Pro Recco in Coppa Italia di pallanuoto. Al termine della Final Eight, infatti, i lombardi vincono ai tiri di rigore dopo un match giocato colpo su colpo.

Al terzo posto la Rari Nantes Savona, che supera nella “finalina” il Circolo Canottieri Ortigia. Quinto posto finale per l’Iren Genova Quinto, capace di battere 11-9 il Posillipo, mentre nella finale per il settimo e ottavo posto la Pallanuoto Trieste ha avuto la meglio sul Check Up Rari Nantes Salerno.

I titoli di MVP (Most Valuable Player) sono andati a Antun Goreta (Check Up Rari Nantes Salerno), Francesco Massaro (Iren Genova Quinto), Gianmarco Nicosia (Rari Nantes Savona) e Giacomo Cannella (Pro Recco).

Il miglior portiere della Final Eight è stato Petar Tesanovic (AN Brescia), il miglior giocatore Giacomo Cannella (Pro Recco), il miglior giovane Jacopo Gambacciani (Iren Genova Quinto).

FINALE 1/2 POSTO

AN BRESCIA-PRO RECCO 16-15 dtr (10-10)

AN BRESCIA: Tesanovic, Del Basso 1, Dolce, F. Faraglia 3, Lazic, Gianazza 1, Renzuto Iodice, Guerrato, Alesiani 2, Balzarini 2, Irving 1, Gitto, Massenza Milani. All. Bovo

PRO RECCO: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki 2, Cannella 3, Younger 1, Fondelli 2 (2 rig.), Presciutti 1, Echenique, Condemi, Kakaris, Iocchi Gratta, Hallock, Negri, Rossi. All. Sukno

Arbitri: Colombo e Schiavo

Note: parziali 3-3, 3-2, 2-2, 2-3. Tempi regolari terminati 10-10. Sequenza dei rigori: Irving (B) gol, Fondelli (R) gol, Faraglia gol, Zalanki gol, Dolce gol, Younger gol, Balzarini gol, Condemi gol, Del Basso gol, Di Fulvio gol, Irving gol, Fondelli parato da Tesanovic. Espulso per gioco violento Gitto (B) a 2’02” del primo tempo. Uscito per limite di falli Guerrato (B) a 1’44” del quarto tempo. Superiorità numeriche: AN Brescia 8/10 e Pro Recco 6/13 + 3 rigori di cui uno fallito da Zalanki che colpisce il palo 2’02” del primo tempo. Negri (R) subentra a Del Lungo nel quarto tempo e poi si alternano anche durante i rigori. Espulso Pastorino (team manager Pro Recco) a 4’45” del terzo tempo. Ammonito Bovo (tecnico AN Brescia) a 3’27” del quarto tempo. Spettatori: 1000 circa.