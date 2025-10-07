Genova, Albanese ai Giardini Luzzati: “Fermare il genocidio richiede coraggio”

In visita ai Giardini Luzzati, dopo essere stata accolta nel rettorato occupato da un migliaio di studenti, la relatrice ONU Francesca Albanese ha denunciato la crisi a Gaza e chiesto lo stop alle forniture militari a Israele: “Ogni giorno ricevo richieste di aiuto per dispersi e ricongiungimenti familiari. È straziante”.

Accanto ai portuali del Calp, Albanese ha sostenuto la proposta di un osservatorio sui traffici navali. Polemiche per la data del suo arrivo, il 7 ottobre, ma lei risponde: “Parlare è urgente. Sarà inopportuno solo quando il genocidio sarà finito”.

All'incontro ai Luzzati era presente anche la sindaca Silvia Salis, che ha ribadito l’impegno del Comune: “Abbiamo dimostrato da che parte stiamo. Purtroppo oggi tutto viene trasformato in tifo, ma non si può fare populismo su questi temi”.

