Genova al voto, centrodestra serra i ranghi con Piciocchi mentre il centrosinistra studia le sue mosse

Sarà una location di sinistra a ospitare il primo evento ufficiale della candidatura di Pietro Piciocchi a Sindaco di Genova per il centrodestra: sabato mattina alle 10, infatti, l'attuale vicesindaco Reggente incontrerà tutti gli eletti nel consiglio comunale e nei consigli municipali, assieme a tutti gli amici e i simpatizzanti, al teatro Stradanuova, nel cuore della città, lo stesso scelto da Stefano Bonaccini per il suo comizio alle primarie Pd e da Andrea Orlando per il suo evento post regionali. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione e spingere sulla continuità amministrativa in contrasto alle proposte del centrosinistra.

Un passo avanti - Non si tratterà ancora dell'investitura ufficiale di Piciocchi, per la quale è necessario attendere i tempi della coalizione a livello nazionale, ma è sicuramente un passo verso questa direzione: all'evento di sabato mattina sono invitati anche tutti i segretari dei partiti a livello locale, un modo per serrare i ranghi in vista della corsa elettorale.

Centrosinistra - Il campo progressista è invece ancora alle prese con la scelta del suo candidato: sul tavolo ci sono almeno quattro nomi, tre del Partito Democratico (Alessandro Terrile, Armando Sanna e Federico Romeo) e Tiziana Beghin, che è la personalità proposta dal Movimento 5 Stelle ai potenziali alleati. Per oggi era stato ipotizzato un incontro tra il segretario provinciale Simone D'Angelo, il federatore Andrea Orlando, il segretario regionale Davide Natale e uno dei possibili candidati, Armando Sanna: l'idea era quella di sedersi attorno a un tavolo per tracciare le linee guida in attesa di sciogliere i nodi sul candidato. L'appuntamento a quattro è stato rimandato (Orlando non è Genova e Natale aveva impegni alla Spezia) ma la chiacchierata, amichevole e informale, si farà. Oggi, intanto, D'Angelo e Sanna incontreranno il comitato dei pendolari che cercano risposte e supporto in un momento particolarmente difficile per la viabilità ferroviaria (e non solo quella) nella nostra regione.

Il candidato - Il centrosinistra avrà invece un nuovo tavolo di coalizione tra domani e dopodomani, per provare a trovare un nome da candidare che accontenti tutti: l'idea di D'Angelo e del comitato di saggi che lo sta aiutando in questa non semplice operazione è quella di chiudere entro l'inizio di febbraio, per riuscirci servirà uno scatto. Al momento nessuno dei nomi citati mette tutti d'accordo, non è da escludere che alla fine possa tornare in gioco un profilo civico (piace sempre Adriana Del Borghi) o il classico coniglio dal cilindro. Dal partito, comunque, traspare ottimismo anche in considerazione del fatto che il tanto lavoro di sintesi fatto negli ultimi mesi potrebbe presto dare i suoi frutti.

