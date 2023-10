Genova, al via la notte delle streghe: ecco i costumi più venduti

E' arrivata la notte delle streghe e anche a Genova si festeggia con costumi alla moda e spaventosi e festa all'insegna del divertimento. I negozi di costumi hanno la fila fuori da giorni, si fa a gara per accaparrarsi il costume più bello. I più scelti sono Mercoledì dalla serie di Tim Burton su Netflix, Poliziotti, Harley Quinn e Barbie Zombie. Non mancano i classici vampiri, fantasmi e le maschere ispirate ai più famosi film dell'orrore del cinema, come Scream e Halloween. Il noto negozio in centro Genova, Magic Games ha allestito l'interno come una vera haunted house per l'occasione e inoltre fa da sposor alla serata di Halloween organizzata all'aeroporto di Genova al Tower dove ci saranno degli show, musica, artisti e tanto divertimento. I costumi migliori poi verranno premiati dagli altri sponsor della serata. La festa comincia alle 23 e i biglietti sono acquistabili in negozio e in Piazza Giusti.

I programmi per la serata sono diversi, dall’Arena di Albaro che vi aspetta per una incredibile serata in maschera, locali dell'Arena di Albaro propongono una serata a tema con ambientazione dedicata ai più famosi film horror, Ore 21:30 - GHOST TOUR – Tutti mascherati per uno speciale “Dolcetto o scherzetto” alla scoperta dei 7 peccati capitali. Dai 7 anni in su.

A Recco, la 12 esima edizione dell'iniziativa promossa da: Pro Loco Recco, Civ Online, Ascom delegazione Recco e con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale. Sede della regia, Martedì 31 ottobre 2023, è piazza Nicoloso dove vi attenderà la streghetta Barbara che propone musica a tema.

Halloween Party con la Famiglia Adams” dalle ore 15.30 alle ore 17.30 al Centro Polifunzionale Le Officine, Savona. Non mancherà come ogni anno la serata organizzata al 105 Stadium di Genova, ma tutta la Liguria sarà in festa questa sera.